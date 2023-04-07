«الدولي للبحوث الزراعية» يشيد بمشروعات «بحوث رأس سدر» في مجالات مختلفة

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن محطة بحوث رأس سدر التابعة لمركز بحوث الصحراء هي أحد نقاط نجاح المنظومة الزراعية والحيوانية في المحافظة لما تقدمه من دراسات وأبحاث لزيادة الإنتاج ورفع الوعي عن المزارعين.

وأضاف «فودة» في تصريحات لـ«الوطن»، أن محطة بحوث جنوب سيناء التي يرأسها الدكتور إيهاب زغلول، استقبلت وفدًا من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة (ICARDA) برئاسة الدكتور علي أبو سبع في زيارة مهمة للاطلاع على أنشطة المحطة وتعزيز سبل التعاون المشترك.

برنامج الزيارة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، إن برنامج زيارة وفد ICARDA تضمن الاطلاع على عدة مشروعات تنفذها محطة بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر في مجالات مختلفة منها:

نماذج تحلية المياه

وزار الوفد مشروعات تحلية المياه التي تستخدم تقنيات حديثة لتحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للزراعة والاستخدامات المنزلية، وأشاد الدكتور علي أبو سبع بالتقدم الملحوظ في هذا المجال، مشيرًا إلى أهمية استغلال مصادر المياه المتاحة وتحسين جودتها لمواجهة التحديات المائية في المنطقة.

مزرعة الإبل

تفقد وفد ICARDA أيضًا مزرعة مخصصة لتربية الهجن، والتي يعمل الباحثون على تحسين سلالات الهجن لتعزيز قدرتها على التكيف مع الظروف المناخية القاسية وتحقيق إنتاجية عالية من اللحوم والألبان.

قطاع الصوب

وأكد الدكتور إيهاب زغلول، رئيس محطة بحوث رأس سدر، في تصريحات خاصة، أن المحطة عبارة عن حقل تجارب في كل القطاعات الخاصة بالزراعة وتربية الإبل، مؤكدا على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تحسين الزراعة وترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أن الوفد اطلع على أعمال قطاع الصوب الزراعية، حيث يتم زراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل داخل البيوت المحمية بغرض تحسين الإنتاج الزراعي وتعظيم إنتاجية المياه.

وتابع أن الزيارة شملت متابعة مشروعات قطاع الدواجن، وتهدف تطوير سلالات دواجن أكثر مقاومة للأمراض وتحسين جودة اللحوم والبيض، وأكد أن الزيارة كانت فرصة لإظهار الأبحاث والتجارب التي يجريها المركز في مجال تحسين الإنتاجية الزراعية وإدارة الموارد المائية، وتم خلال الزيارة مناقشة التحديات التي تواجه المحطة في هذا المجال وكيفية التعاون بين المؤسسات الزراعية والبحثية في مصر ومراكز الأبحاث الإقليمية والدولية لتحسين هذا القطاع.