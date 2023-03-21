«بحوث رأس سدر» تنجح في تحسين سلالة الإبل: قادرة على الإنجاب بسن صغيرة

أعلنت محطة البحوث، التابعة لمركز بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر، نجاح مشروع الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل، من خلال إنتاج سلالات جديدة مكتكلة النمو وقادرة على الإنجاب في سن صغيرة، إضافة إلى زيادة إنتاج اللبن واللحوم.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إنه يقوم بزيارة محطة مركز بحوث الصحراء بمدينة رأس سدر لمتابعة مجهوداتها في المجالين الحيواني والزراعي، مشيدا بمشروع إنتاج وتحسين سلالات الإبل الذي يعد أحد المشروعات القومية التي تحرص عليها الدولة لزيادة إنتاج الإبل وتوفير اللحوم الحمراء.

تكلفة المشروع 10.5 مليون جنيه

وقال الدكتور أحمد عسكر رئيس الفريق البحثي للحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل لـ«الوطن»، إن الحملة تهدف إلى زيادة دخل أصحاب الإبل، ومعظمهم من سكان الصحارى الذين يعتمدون على الإبل كمصدر دخل ثابت.

وأضاف، أن الحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل تنفذ مشروع الحلب الآلي وتحسين إنتاجية وابتكار استراتيجيات تناسلية جديدة للإبل، وجرى تمويله ودعمه من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا منذ عام 2017 حتى الآن بتكلفة بلغت نحو 10.5 مليون جنيه، مقسمة على أربعة مناطق، هي جنوب سيناء وشمال سيناء والشلاتين والساحل الشمالي الغربي.

زيادة إنتاجية اللحوم والألوان

وأكد «عسكر»، أنه تقرر إعداد نموذج إرشاد تكاملي لمزارع الإبل في الصحراء المصرية، بحيث يجمع بين الإنتاج الحيواني (إنتاج الإبل) والإنتاج الزراعي (إنتاج الأعلاف الخضراء)، ويهدف إلى إنتاج لحوم وألبان الإبل بكفاءة عالية كنموذج اقتصادي يحد من الأضرار البيئية.

وتابع، بأن الحملة القومية للنهوض بالإبل قامت في جنوب سيناء بتطبيق تقنية الحلب الآلي بشكل آمن دون مخاطر، ولأول مره في مصر، بهدف إنتاج الألبان بجودة عالية، مع تقليل تكلفة العمالة والإنتاج.

تبكير نضج الإبل

وأوضح رئيس الفريق البحثي للحملة القومية للنهوض بإنتاجية الإبل، أنه جرى تحقيق مكسب عالمي جديد على مدار خمس سنوات من الجهد والعمل المتواصل، حيث قامت الحملة بتطبيق استراتيجية جديدة لتغيير السياسات التناسلية للإبل، وذلك بتبكير النضج الجنسي ليكون على عمر ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات.

وتابع، بأنه جرى بالفعل إنتاج فحول إبل محسنة بمحطة بحوث جنوب سيناء، والتي تتميز باكتمال النضج الجنسي على أعمار صغيرة والقوة البدنية العالية، وجودة عالية للسائل المنوي، وهي سلالة تتميز بإنتاجها العالي من اللبن، وكذلك قدرتها العالية على النمو وإنتاج اللحوم، مشيرا إلى اختبار هذه الذكور وإثبات قدرتها على إنتاج اللحوم، فهي ذات معدل نمو عالي وكفاءة غذائية متميزة، كما أنها ناتجة من أمهات متميزة ومختارة وعالية الإنتاج من اللبن.