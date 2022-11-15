 رئيس «بحوث الصحراء» يتفقد أعمال المحطات البحثية بجنوب سيناء

تفقد عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء، أنشطة محطة بحوث جنوب سيناء بالطور ورأس سدر، مبينًا أنَّ المركز يقدم الدعم الفني لمزارعي طور سيناء، مع توفير الشتلات بأسعار التكلفة والتواصل المستمر بالمزارعين لتقديم الحلول العلمية والممارسات الزراعية السليمة التي تحافظ على استدامة الموارد الطبيعية واستكمل الزيارة بتفقد أنشطة المحطة البحثية برأس سدر.

تحسين السلالات بجنوب سيناء

وتابع رئيس مركز بحوث الصحراء حالة الإبل الهجن المهداة من الإمارات، إذ وجه القائمين على المحطة بضرورة الاهتمام بالحالة الصحية والتغذية السليمة حتى يمكن استخدامها كمصدر للتلقيح الصناعي وتحسين السلالات بجنوب سيناء من خلال البحوث والدراسات التي تتمّ في هذا الإطار.

‏وأضاف أنَّه يتمّ حاليًا تنفيذ تجربة لتقييم أصناف القمح تحت مستويات ملوحة مياه الري المختلفة لتحديد أنسب السلالات التي تناسب المناطق الصحراوية بالتعاون مع «أكساد»، وكذلك متابعة أنشطة قمة المناخ والاهتمام بنتائجها لتطبيقها على أرض الواقع.

دعم الأفكار لخدمة التنمية الزراعية المستدامة

أكّد رئيس مركز بحوث الصحراء تقديم الدعم لكل الأفكار البحثية التي تخدم التنمية الزراعية المستدامة وتذليل كل المعوقات التي تواجه الباحثين للحصول على نتائج بحثيه واقعية وممثلة للظروف البيئية بالمنطقة، وذلك لمواجهة الآثار السلبية التغيرات المناخية والتكيف معها.

ومن ناحيته، صرح إيهاب زغلول رئيس محطة بحوث جنوب سيناء، بأنَّ المركز وفر 25 ألف شتلة من الزيتون والليمون والنباتات العلفية ونباتات الزينة لتشجير الشوارع والمدارس والمصالح الحكومية ودعم المزارعين وذلك بالتنسيق مع مديرية الزراعة بجنوب سيناء، إضافة إلى أنشطة تدوير المخلفات لتوفير الأعلاف والأسمدة العضويو (سيلاج وكومبوست) والحد من التخلص من تلك المخلفات عن طريق الحرق وتلوث البيئة.