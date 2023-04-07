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منفذا عملية الأغوار أطلقا 20 رصاصة من سلاح كلاشنكوف

كتب:

شريف سليمان
12:10 م | الجمعة 07 أبريل 2023
جنود الاحتلال الإسرائيلي

جنود الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية، أنّ منفذي عملية الأغوار أطلقا 20 رصاصة من سلاح كلاشنكوف، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية. 

وكانت دولة الاحتلال أعلنت فتح الملاجئ وسط قصف قوي للجيش على غزة، بعدما بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجوما على مواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة، مع تفعيله منظومة القبة الحديدية في منطقة تل أبيب تحسبا لأي تطورات أمنية.

ووفقا لما ذكرته فضائية القاهرة الإخبارية، فإن غارات إسرائيلية تستهدف مواقع في خان يونس جنوبي قطاع غزة، وجرى فتح الملاجئ في المستوطنات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة.

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بقلم شريف سليمان