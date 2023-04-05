جيش الاحتلال الإسرائيلي: تفعيل منظومة القبة الحديدية نتيجة إنذار كاذب

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلة، سماع دوي انفجار في سماء المنطقة الحدودية مع لبنان، وأفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن «هناك تعليمات للمستوطنين بالتزام الملاجئ عقب سماع انفجارات على الحدود مع لبنان».

من جهتها، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي «جالي تساهال»، إنه جرى «سماع دوي انفجار ضخم في سماء الأراضي المحتلة»، مشيرة إلى تفعيل منظومة القبة الحديدية في الشمال.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صدر عنه، تفعيل منظومة القبة الحديدية الدفاعية شمالا نتيجة إنذار كاذب.

يأتي ذلك بعدما أفادت مصادر إسرائيلية، في وقت سابق اليوم الأربعاء، بأن صفارات الإنذار دوت في مناطق غلاف قطاع غزة الفلسطيني تزامنا مع اقتحام المسجد الأقصى فجر اليوم.