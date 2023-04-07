وضع حجر أساس تشييد مجمع أزهري متكامل بمدينة العاشر من رمضان

قام الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بوضع حجر الأساس لبناء مجمع أزهري متكامل ( تمهيدي/ ابتدائي إعدادي/ ثانوي) بالحي الرابع عشر بمدينة العاشر من رمضان.

تشييد مجمع أزهري متكامل بمدينة العاشر

جاء ذلك بحضور لفيف من علماء الأزهر الشريف من المكتب الفني لفضيلة الإمام الأكبر، وعدد من أفراد المجتمع المدني ورئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان وفضيلة الدكتور سعيد عامر أمين عام الفتوي بالأزهر الشريف الأسبق، وفضيلة الشيخ محمود عبدالصمد مدير الإدارة ، وفضيلة الشيخ حسونة عبدالرحمن وكيل الإدارة.

تأسيس الصرح الأزهري استجابة لطلبات أولياء الأمور

وأشار رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الأزهر أن تأسيس هذا الصرح الأزهري يأتي استجابة لطلبات أولياء الأمور المستمرة بتوفير أماكن لاستيعاب الأعداد المتزايدة للالتحاق بالمعاهد الأزهرية في مدينة العاشر من رمضان، موجهًا الشكر لجميع أعضاء الجمعية الخيرية التي سوف تنفذ أعمال البناء طبقًا للضوابط الواردة من الأزهر الشريف.

وتشهد معاهد إدارة العاشر من رمضان طفرة تعليمية بكافة المرحل بفضل الجهود التي يوليها رئيس المنطقة الأزهرية تجاة معاهد العاشر من رمضان وكذلك متابعة جادة ومستمرة لمدير الإدارة التعليمية.