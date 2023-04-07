بريطانيا تدعو للتهدئة وتدين عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، إن المملكة المتحدة تدعو جميع الأطراف إلى احترام الوضع الراهن التاريخي في الأماكن المقدسة في القدس ووقف جميع الأعمال الاستفزازية.

وأكد «كليفرلي» في بيان نشرته الحكومة البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، أن المملكة المتحدة من أشد المؤيدين لحرية الدين أو المعتقد وتدعو إلى احترام أماكن العبادة، معربا عن تقديره لدور الأردن المهم كوصي على الأماكن المقدسة في القدس.

وأفاد بأن المملكة المتحدة تدين عنف الشرطة الإسرائيلية في المسجد الأقصى، مشددا على ضرورة أن تتأكد القوات الإسرائيلية من تناسب وتوافق عملياتها مع القانون الدولي.

أكد وزير الخارجية البريطاني، ضرورة أن تتخذ إسرائيل والسلطة الفلسطينية خطوات للوفاء بالالتزامات المتفق عليها في شرم الشيخ والعقبة.

واختتم البيان بالقول: «لن يكون السلام مستدامًا إلا إذا أعاد الإسرائيليون والفلسطينيون الالتزام بتسوية تفاوضية، تؤدي إلى حل الدولتين لإسرائيل آمنة إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة».