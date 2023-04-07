«القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال يفرض طوقا أمنيا في أريحا بعد عملية الأغوار

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الدفع بتعزيزات إضافية في الأغوار بعد حادث إطلاق النار، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وذكرت «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجيش الإسرائيلي يفرض طوقا أمنيا في أريحا بعد حادث الأغوار.

وكان أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، طالب أمريكا ودول العالم بأن تتدخل بشكل مباشر وفاعل حتى توقف الجرائم الإسرائيلية ضد المقدسات، وبخاصة فيما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، وألا تكتفي ببيانات التنديد والشج، مشددًا على أنّ ما يجري بحق المقدسات والمصلين تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويدفع بالوضع إلى الانفجار.

واقتحمت قوات الاحتلال المصلى القبلي بالمسجد الأقصى في اليومين الماضيين، وقامت بالاعتداء على المصلين والمرابطين، وضربتهم بالعصي، إضافة إلى استخدام قنابل الغاز والصوت، وبالرصاص المطاطي، ومن العنف المفرط الذي اتبع في الاقتحام، اشتعلت النيران في جزء من المصلى، قبل أن يتمكن المصلون والمرابطون من السيطرة عليه ومنع امتداده إلى أجزاء أوسع من المُصلى.