القوات المسلحة تُقدم هدايا لأولاد الشهداء: أبناء لكل المصريين «فيديو»

نظمت القوات المسلحة، زيارات لمنازل الشهداء، وقابلت أولادهم وقدمت لهم هدايا كنوع من التقدير والعرفان لما قدمه آباؤهم من تضحيات، ستظل مبعث فخر وتقدير لكل المصريين في سجلات حب الوطن.

ونشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، عبر موقع «يوتيوب»، مقطعا مصورا من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، بشأن الزيارات، والتي تضمنت تقديم عدد من الهدايا والألعاب لأبناء وبنات الشهداء.

وقالت القوات المسلحة، في الفيديو، إن الشهيد هو عنوان الفخر والعزة والكرامة، ولأن الشهيد هو رمز مصر؛ فابن الشهيد هو ابن لكل المصريين، وسنظل نتذكرهم، وبجانبهم في كل مناسبة، كأبسط صور رد الجميل والتقدير لأسر الشهداء.

وعبَّرت أسر الشهداء عن شكرهم وعرفانهم لتواجد القوات المسلحة دائمًا بجانبهم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقالت إحدى أسر الشهداء: «أقول للرئيس عبد الفتاح السيسي، أنك مقصرتش، وعامل كل جهد لإسعاد أبناء الشهداء سواء من رجال الجيش أو الشرطة، وأنهم موجودين نصب عينيك».

وقالت زوجة أحد الشهداء، إن المسؤولية صعبة على زوجات الشهداء، لكن القوات المسلحة «في ضهرنا»، متوجهة بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على كل شيء يقدمه لأسر الشهداء، وأنه يتذكر أبناءها، وأسر الشهداء كلهم.

أما أميرة بنت الشهيد البطل أحمد الحجار، فقالت في الفيديو: «بابا عنده مدرسة باسمه، ولما أكبر هكون فرد في القوات المسلحة زي بابا»، فيما ذكرت إحدى أمهات الشهداء: «متشكرين يا سيادة الرئيس ويخليك لليتامى دول.. ربنا يسعدك وتفضل فاكرهم»، وقالت أخرى: «القوات المسلحة بكل فروعها وبتوجيهات الرئيس في كل مناسبة دايما يوجه برعاية أسر الشهداء، والقوات المسلحة مش مقصرة في الرعاية والاتصال».

وظهر في «الفيديو»، نجل أحد الشهداء، وهو في رحاب الأراضي المقدسة، والذي توجه بالشكر للقوات المسلحة على تقديم «عمرة رمضان»، قائلاً إنه دعا لوالده الشهيد، ولمصر، وللرئيس عبد الفتاح السيسي من «الكعبة الشريفة».

واختتمت القوات المسلحة الفيديو قائلة: «هتفضل دايما كل التضحيات والبطولات اللي اتقدمت عشان بلدنا تعيش.. وهتفضل دايما القوات المسلحة تحمي الحدود وتصون الوطن مهما طال الزمن».