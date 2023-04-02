الرئيس يكرّم عددا من أبطال القوات المسلحة لتميُّزهم في القضاء على العناصر الإرهابية

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسى، مساء أمس ، عدداً من أبطال القوات المسلحة لتميزهم ولمشاركتهم فى عدد من المداهمات للقضاء على العناصر الإرهابية، وليكون تكريمهم حافزاً ودافعاً قوياً لهم لاستكمال المسيرة.

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس السيسى الارتكازات الأمنية بشرق القناة ولقائه مقاتلى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ومقاتلى الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، ومشاركتهم تناول الإفطار، تزامناً مع ذكرى انتصارات العاشر من رمضان.

وشمل تكريم الرئيس كلاً من مقدم أركان حرب محمود يعقوب محمد عبدالشهيد، قائد الكتيبة 351 مشاة اللواء 116 مشاة ميكانيكى، لمشاركته فى القضاء على البؤر الإرهابية بجبلى يلق والراحة، والنقيب معتز وجدى مصطفى محمد، الكتيبة 118 استطلاع عام الفرقة 18 ميكانيكى الجيش الثانى الميدانى، ورقيب محمود محمد قليب مهدى، مدرسة المظلات، قيادة قوات المظلات، الذى شارك ضمن عناصر قوات المظلات لتصفية عناصر تكفيرية شديدة الخطورة، ورقيب حسن محمد محمد حسن، مجموعة العمل الخاص قيادة قوات الصاعقة، للاشتراك فى مداهمة باتجاه جبل المغارة وتميزه فى أدائه كفرد رشاش متعدد.

كما كرّم الرئيس السيسى كلاً من جندى مصطفى صلاح إمام على، الكتيبة 537 ميكانيكى اللواء 136 ميكانيكى الفرقة 18، للقيام بتصفية عنصر تكفيرى بمنطقة جلبانة، وجندى أسعد عادل حسن عبدالله الكتيبة 351 مشاة اللواء 116 مشارة ميكانيكى، للاشتراك فى القضاء على البؤر الإرهابية بجبلى يلق والراحة.

وشهدت زيارة الرئيس إلى سيناء تفقد الارتكازات الأمنية بنطاق قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك للاطمئنان على الحالة المعنوية والأحوال المعيشية والإدارية للمقاتلين أثناء تنفيذهم مهامهم، وأثنى الرئيس على الاستعداد والجاهزية القتالية لعناصر القوات المسلحة، معرباً عن تقديره لجهودهم وتضحياتهم للحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضية، وأعقب ذلك توجُّه الرئيس إلى مركز العمليات الدائم لقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب لمتابعة الحالة الأمنية.

واستمع الرئيس السيسى إلى شرح مفصل تضمّن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتحقيق المناخ الآمن بعد عودة الحياة إلى طبيعتها بالتزامن مع عملية التنمية المتكاملة التى تقوم بها الدولة المصرية لشتى مناحى الحياة بسيناء.

السيسي: الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء

وأشاد الرئيس، خلال لقائه القادة والضباط وضباط الصف والجنود من مقاتلى قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب والجيشين الثانى والثالث الميدانيين، بالجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار بتلك الرقعة الغالية من أرض الوطن، موجهاً التحية لشهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن تراب الوطن، قائلاً إن الدولة لن تنسى شهداءها الذين أناروا بدمائهم طريق التنمية والبناء، مشيراً إلى تقدير الشعب المصرى العظيم لما حققه مقاتلو القوات المسلحة ورجال الشرطة البواسل من بطولات للقضاء على الإرهاب وتطهير أراضى سيناء وعودة الحياة إلى طبيعتها لينعم أبناؤها بالحياة الكريمة.

أهالي سيناء سطروا أعظم ملاحم البطولة بالوقوف جنبا إلى جنب مع القوات المسلحة

وقدم الرئيس السيسى التحية والشكر لأهالى سيناء الذين سطروا أعظم ملاحم البطولة والفداء جنباً إلى جنب مع قوات المسلحة، ما كان له بالغ الأثر فى توفير المناخ الآمن بما يمكّن الدولة المصرية من تنفيذ المشروعات التنموية العملاقة بمختلف المجالات على أرض سيناء الحبيبة.

شيوخ القبائل يقدمون هدية تذكارية للرئيس في ذكرى العاشر من رمضان

ومن جانبهم قدم مجموعة من شيوخ قبائل سيناء هدية تذكارية إلى الرئيس السيسى بمناسبة ذكرى انتصار العاشر من رمضان.