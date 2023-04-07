«القاهرة الإخبارية»: عشرات المستوطنين يغلقون حاجز بيت إيل شمال رام الله

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها، بأن عشرات المستوطنين أغلقوا حاجز بيت إيل شمال رام الله.

حادث إطلاق النار

يأتي ذلك على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع اليوم الجمعة، وأسفر عن مقتل مستوطنتين اثنتين وإصابة ثالثة بجروح خطيرة، في منطقة الحمرا بالأغوار الشمالية.

إصابة فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية

وفي السياق ذاته، أصيب فلسطيني خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية في طوباس، كما خرجت مسيرة فلسطينية من المسجد الأقصى بعد أداء صلاة الجمعة اليوم، تنديدًا بالتصعيد الإسرائيلي الذي حدث في أكثر من مكان وأيضًا بحق المعتكفين بالمسجد الأقصى.