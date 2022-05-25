المستوطنون الإسرائيليون يواصلون جرائمهم.. اعتداء على مسجد وتحطيم مركبات

أقدم مستوطنون إسرائيليون، صباح اليوم الأربعاء، على حرق مركبة بالقرب من حاجز زعترة، بالإضافة إلى تحطيم نوافذ مسجد، وزجاج جرافة في بلدة عوريف جنوب نابلس الفلسطينية، حسبما أفادت وكالة «معا» الفلسطينية.

استهداف مركبة وتحطيم نوافذ مسجد

قال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، إن المستوطنين الإسرائيليين استهدفوا إحدى المركبات بالقرب من الحاجز، وهو الأمر الذي أدى إلى احتراقها، مضيفًا أنهم هاجموا أيضا، بلدة عوريف، وحطموا نوافذ مسجد الرباط، ونوافذ جرافة تعود لمواطن فلسطيني، كما هاجموا المنازل المجاورة في المنطقة الشرقية للبلدة الفلسطينية.

الهجوم على بلدة بورين

وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، أن المستوطنين الإسرائيليين هاجموا أيضا، بلدة بورين من المنطقة الشرقية الشمالية، لافتًا إلى أن الأهالي تصدوا لهم وسط اندلاع مواجهات، لافتا إلى هجومهم أيضا، على المركبات بالحجارة على الطريق الواصل بين حوارة وقلقيلة.

موجة من التصعيد

جدير بالذكر أن الأراضي الفلسطينية المُحتلة، تشهد تصعيدًا كبيرًا في الشهور الأخيرة، حيث شهدت اقتحامات يومية من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في حماية الاحتلال، بالإضافة إلى اعتقالات واقتحامات لمنازل بشكل يومي في الضفة الغربية المُحتلة، التي في إطارها قُتلت الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، خلال عملية عسكرية لمدينة جنين الفلسطينية.