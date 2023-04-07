شرطة أيرلندا الشمالية تحذر من أحداث عنف قبل زيارة بايدن.. ما القصة؟

حذّرت شرطة شمال أيرلندا من وقوع أعمال عنف شديدة محتملة قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، يقوم بها الانفصاليون الجمهوريون في أثناء عطلة عيد القيامة التي تسبق الزيارة بأيام.

أعمال عنف محتملة بأيرلندا الشمالية لمعارضة الأوضاع

وأفاد قائد الشرطة سيمون بيرن بأنَّ الشغب المرتكب من أفراد يستخدمون العنف لمعارضة وضع البلاد، أي أيرلندا الشمالية، في المملكة المتحدة من المحتمل أن يكون «محاولة لجر الأمن إلى هجمات بالقنابل أو الأسلحة».

تدابير شرطة أيرلندا الشمالية: توزيع مزيد من أفراد الأمن

وأضافت هيئة الإذاعة البريطانية، في تقريرها صباح اليوم الجمعة، أنَّ من بين تدابير الشرطة استعدادًا للتصدي لتلك الأعمال؛ إجراء تغييرات مؤقتة على نوبات العمل لتوزيع مزيد من أفراد الأمن في مهام على الخطوط الأمامية.

معلومات استخباراتية بهجمات محتملة على مدينة «لندنيري»

وصرَّح مساعد رئيس شرطة شمال أيرلندا بوبي سينجلتون، بأنَّ لديهم «معلومات استخباراتية مجتمعية قوية» تفيد بوضع مخطط لشن هجمات بمدينة «لندنيري» الواقعة بالقرب من الحدود مع «أيرلندا».

يشار إلى أنَّ زيارة الرئيس الأمريكي جو بادين إلى شمال أيرلندا تبدأ الأسبوع المقبل، فيما سبق أن وقعت أعمال عنف بأيرلندا الشمالية، نفذتها مجموعات متفرقة وتسببت بإبقاء مستوى شديد للتهديد بالبلاد.