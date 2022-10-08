مصرع 3 أشخاص في انفجار محطة بنزين بأيرلندا..وإطلاق نار بـ«كيبيك»

شهد عدد من الدول، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث أمنية، كان من أبرزها، الانفجار الذي شهدته بمقاطعة «دونيجال» بإيرلندا، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص، فيما شهدت «كيبيك» الكندية، حادث إطلاق للنار، أدى إلى إصابة شخص واحد.

انهيار سقف مبنى من طابقين من الشقق جراء الانفجار

ولقي 3 أشخاص، مصرعهما جراء وقوع انفجار مدمر في محطة بنزين بمقاطعة «دونيجال» في أيرلندا، فيما تخشى السلطات وجود عدد أكبر من الأشخاص تحت الأنقاض.

وأسفر الانفجار عن انهيار سقف مبنى من طابقين من الشقق، كما يضم موقع الانفجار محطة بنزين ومتجرا وطاولة لبيع الأطعمة الجاهزة ومكتب بريد. وفي وقت سابق، ذكر راديو وتليفزيون أيرلندا، أن ما يصل إلى 30 شخصا ربما أصيبوا.

وتعرضت محطة «أبل جرين» والمباني المحيطة بأضرار جسيمة في الحادث. ونقلت مروحية تابعة لـ«خفر السواحل» بعض المصابين في الانفجار جوا من مستشفى «جامعة ليتيركيني» إلى دبلن.

وتسبب الانفجار، الذي قيل إنه بسبب الغاز، في فوضى عارمة وألحق أضرارا في المباني والسيارات في المنطقة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية «دي بي أيه».

من جانبه، قال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن، إن أفكاره وصلواته كانت مع مجتمع «كريسلو» بأكمله، فيما وصف نائب رئيس الوزراء، ليو فارادكار، الحادث بـ«المأساوي».

دوهرتي: الوضع كئيب للغاية

بدوره، أشار عضو البرلمان من حزب «شين فين»، بيرس دوهرتي، إلى أن الوضع كئيب للغاية. وكان السياسي الإيرلندي،جون أودونيل، قال في وقت سابق، بمقابلة تلفزيونية، إن الانفجار تسبب في إصابة سكان قرية «كريسلوج» الصغيرة بالصدمة، معربا عن أمله بأن لا يكون هناك قتلى جراء الانفجار.

واستخدم رجال الإنقاذ، الكلاب البوليسية بحثًا عن أشخاص محاصرين تحت الأنقاض، وفقا لما ذكرته صحيفة «الجارديان» البريطانية.

السلطات الأمنية الكندية: جروح المصاب بليغة

وفي كندا، أصيب شخص، جراء قيام 3 مجهولين بإطلاق النار على عدد من الأشخاصبالقرب من فندق في كيبيك، وأشارت الشرطة، إلى وقوع الحادث ظهر أمس الجمعة بالتوقيت المحلي في موقف سيارات تابع لفندق «إستيريل ريزورت» شمال مدينة «مونتريال».

وأوضحت السلطات الأمنية في «كيبيك»، في بيان، أن جروح المصاب بليغة، لكنها لا تهدد حياته.

وفي تركيا، لقى طيار شراعي روسي يدعى مكسيم كوزين، مصرعه على إثر سقوطه في منطقة صخرية «مهبط باباداغ» الواقع على ارتفاع 1200 متر في منطقة أولودينيز بمنتجع «موجلا» جنوب غربي البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.