رئيسة الجالية المصرية بأيرلندا الشمالية: «الكيانات» جمّع شملنا على أرض الوطن

عبّرت عفاف علي، رئيسة الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، عن سعادتها بالمشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، والذي يعد من أهم المؤتمرات التي تجمع شمل المصريين بالخارج من جميع الدول المضيفة، على أرض الوطن الأم، مصر.

مشكلة التحويلات البنكية

وأشارت رئيسة الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، في حديثها لـ «الوطن»، إلى روح المحبة والود التي شعرت بها أثناء تواجدها اليوم، في هذه النسخة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج».

وأوضحت أن من بين أهم المحاور التي تم مناقشتها خلال الجلسة الأولى بالمؤتمر، هي مشكلة التحويلات البنكية، التي يعاني منها الكثير من المصريين في الخارج، أثناء التعامل مع البنوك المصرية داخل الدول المضيفة.

وأكدت رئيسة الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، أنه تم زف بشرى سارة لجميع المصريين بالخارج، خلال الجلسة الأولى من المؤتمر، وهي تسهيلات وخدمات هيئة البريد المصري، للتحويلات المالية للمصريين بالخارج، من خلال تطبيق على الهاتف المحمول.

البريد المصري.. أسهل وسيلة للتحويلات المالية

كما أشارت «عفاف»، إلى أن البريد المصري، سيكون بمثابة أسهل وسيلة يستخدمها المصريون بالخارج، للتحويلات المالية، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة البريد المصري.

وعلّقت رئيسة الجالية المصرية في أيرلندا الشمالية، على جزء هام تناولته هذه النسخة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، وهو خدمات الأحوال المدنية وموقف التجنيد والجوازات للمصريين بالخارج، والتي تساعد في فتح باب المناقشة لمعرفة احتياجات ومتطلبات المصريين في الخارج بهذا الجانب.

وتابعت أن السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أشارت خلال جلسات المؤتمر، إلى إنشاء «جروب واتس اب»، يضم جميع المصريين بالخارج، لسهولة التواصل المباشر بينهم وبين مكتب الوزارة، للرد على جميع الاستفسارات.