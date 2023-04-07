مسلسل سوق الكانتو.. فتحي عبدالوهاب يجد الحُجة فهل يسيطر على السوق؟

تطورات كثيرة تشهدها حلقات مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، خصوصا بعدما انقلب حال السوق رأسا على عقب، بعد وفاة الحاج «حسنين» عبد العزيز مخيون.

تساؤلات كثيرة تطرح نفسها حول مصير السوق وهل يسيطر «رشاد» أو فتحي عبدالوهاب على السوق بعدما وجد «الحُجة» كاملة بالمشاركة مع أمين والد راوية.

محاولة إلغاء الشراكة

شهدت الحلقة 15 من مسلسل سوق الكانتو بطولة أمير كرارة، محاولة شحاتة إلغاء الشراكة بينه وبين المعلم عوض، أو الزواج من ابنته، ليضعه بين خيارين، فيما يسخر المعلم عوض من محاولة شحاتة الادعاء أنه أصبح كبير السوق بعد وفاة والده.

ويحاول والد راوية إقناعها بأن تترك طه القماش، لكنها ترفض، ويبيع طه القماش المحل الذي يمتلكه، فيما يعرض عليه جابر أن يعمل معه وأن يقتل المفتش ويهدده إذا لم يفعل.

المعلم عوض يوافق على زواج رشاد من ابنته

وتتطور أحداث المسلسل، إذ يوافق المعلم عوض على زواج رشاد من ابنته، ويذهب طه القماش ليبدأ من الصفر بالعمل في بيع الأقمشة بالسوق، ويعترض طريقه شحاتة ويطلب منه مغادرة السوق لكن أمير كرارة يتصدى لها ويخبره بأنه لن يترك عمله.

وفي مشهد آخر تقابل فاطمة طه القماش وتخبره بوصية جدة له وأن يبحث عن شخص ما ليعطيه حقه، وتخبره بأن جده كان يحبه، وليس صحيحا ما يدعيه عمه شحاتة.

وفي نهاية الحلقة يتعرض بعض البلطجية لطه القماش في السوق لكنه يضربهم ويهدد كل من يتعرض له بأنه سيلقى عقابه.

سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.