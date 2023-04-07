مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16.. طه القماش يقرر مواجهة شحاتة

تصاعدت أحداث مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16، والتي تعرض على شاشة dmc، ويخوض بطولة العمل النجم أمير كرارة ونخبة من نجوم الفن.

مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16

وقرر «طه القماش» أمير كرارة، مواجهة «شحاتة» محمود البزاوي، ومطالبته بعودة الحق لأصحابه، والذي طالبه بالخروج من السوق، وقابل طه طلبه بالرفض، وحدث بالفعل هجوم على «فرشة» طه بالسوق، وتم إشعال النيران بها، وهو ما أستوجب تدخل طه لحماية فرشته والصراع معهم لينتهي الأمر بمكوثه في السوق.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو

يأتي موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

قصة مسلسل سوق الكانتو

أحداث مسلسل سوق الكانتو تدور في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول الشاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأسًا على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على أثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.