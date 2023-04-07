يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الجمعة، بطولة الفنان أمير كرارة، والفنانة مي عز الدين، الذي يُعرض خلال شهر رمضان 2023، حيث شهدت الحلقات السابقة تسارعًا للأحداث بشكل شيق.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة DMC اليوم الجمعة الساعة 9 مساءً، بينما تأتي الإعادة الأولى الساعة 2 صباحًا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرًا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

ويترقب الجمهور ما سيحدث في الحلقة 16 من مسلسل سوق الكانتو، خاصة بعدما جرى تشييع جنازة المعلم حسانين القماش في غياب حفيده في غياب حفيده طه «أمير كرارة»، واستيلاء شحاتة «محمود البزاوي»، على كل أملاك والده زورًا، مستخدما الختم الخاص به بعد وفاته

أحداث مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.