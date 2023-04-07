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مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في أسيوط

كتب:

محمد بركات _ منتصر سليمان
06:55 م | الجمعة 07 أبريل 2023
قوات الأمن - صورة أرشيفية

قوات الأمن - صورة أرشيفية

استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطيرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، مطلوب ضبطه وإحضاره في عدد من القضايا الجنائية ومحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية مخدرات، وذلك حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط  بمديرية أمن أسيوط.

مصرع عنصر إجرامي 

عقب تقنين الإجراءات، استهدفه رجال الشرطة، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها وأسفر التعامل عن مصرعه.

وعُثر بحوزته على بندقية آلية - 3 خزائن – طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 1,250 كيلوجرامًا من مخدر الهيروين – 1,100 كيلو جرام لمخدر الحشيش – هاتفي محمول – سلاح أبيض – مبلغ مالي – دراجة نارية بدون لوحات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات _ منتصر سليمان