ضبط عنصر إجرامي عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة في البحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، من تحديد مكان اختباء (عنصر إجرامي– سبق اتهامه في قضية سلاح ناري، ومطلوب ضبطه على ذمة إحدى القضايا)، يقوم بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبراخيت.

إصابة المتهم في تبادل إطلاق النار مع الشرطة

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهم ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، وأسفر التعامل عن ضبطه وإصابته، وعثر بحوزته على (فرد خرطوش – سلاح أبيض – كمية لمخدر الحشيش– عدد من الأقراص المخدرة لعقار الأبتريل – مبلغ مالي).

وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة للدفاع عن نشاطه الإجرامي، والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامي. جرى نقل المصاب للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتخاذ الإجراءات القانونية.