السيدات للرئيس السيسي: مفيش كلام يوفّيك حقك.. وكلنا في ضهرك

قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى تعليقه على مبادرة جيل جديد، إن حمد الله مسار وليس كلاماً، ويعنى أن نعظم كل إمكانياتنا «لو حد مننا مش بيقرأ ويكتب نعلمه، ولو حد مش بيشتغل نعلمه ونساعده يشتغل، وما يبقاش فيه حد مننا ضعيف أو فقير، ولكل المصريين طول ما القلوب على بعضها ربنا هيساعدنا بدعم وأفكار ومساندة».

ورحبت نعمة إمام، سيدة من الأسمرات، بالرئيس قائلة: «ده شرف لينا جميعاً إن حضرتك تبقى موجود معانا النهارده». وأضافت: «أنا قاعدة فى حى الأسمرات وده شرف ليا إن أنا أكون موجودة فى الحى، وأنا بتشرف فى أى حتة إن أنا من الأسمرات والبركة فى حضرتك». ورد الرئيس عليها قائلاً: «أنا هقول لك قبل ما تكملى كلامك والله العظيم ده شرف لينا إن إحنا نقدر نجيب الناس وتقدر تقعد فى الأسمرات، وأنا بحلف بالله».

وتابعت السيدة موجهة كلامها للرئيس: «معايا ابنى فى مبادرة جيل جديد وكنت حابة أتكلم عن اللى إحنا حاسين بيه، وحضرتك غيرت المكان اللى كنا قاعدين فيه، وإحنا كمان اتغيرنا، وكمان المبادرة بتعيد تربية أولادنا، وبجد يا ريس مفيش كلام يوفى حق حضرتك فعلاً، وربنا ينصرك يا رب».

«نعمة»: ابني مشارك في مبادرة جيل جديد.. والمبادرة بتعيد تربية أولادنا

وقالت سيدة أخرى: «مبادرة الجيل الجديد أولادنا وأصبحوا حريصين على الدراسة والرياضة، وعلى وجود صورهم فى لوحة الشرف المقامة فى نهاية كل فعالية من فعاليات المبادرة، أولادنا اتغيروا يا ريس، وأنت الوحيد اللى افتكرتنا فعلاً، وخليتنا نشعر إننا زى باقى الناس، وكلنا فى ضهرك وربنا يبارك لك ويعينك ويقويك ويخليك لينا».

ورد الرئيس قائلاً: «كل المسئولين فى مصر لهم دور فى ذلك، ودى فرصة أقول لهم متشكرين ولازم نشتغل أكتر».

ووجهت سيدة ثالثة، مشاركة بمعرض الأسر المنتجة، الشكر للرئيس لوقوفه معهن، قائلة: «حضرتك وفرت لنا حياة كريمة لينا ولعيالنا، ونشكر قصور الثقافة، وبنعمل شغل فى البيت كتير يدوى، وربنا يجعله فى ميزان حسناتك، ويبعد عنك العين الوحشة».