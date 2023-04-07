مدير التنمية الحضارية: نستهدف تعميم «الأسمرات» في مشروعات الإسكان البديل «حوار»

قال المهندس حسن الغندور، مدير التنمية الحضارية، المشرف على مشروعات الإسكان البديل، إن تطوير العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين من أولويات الرئيس السيسى وقد ظهر ذلك جلياً فى تنفيذ خطة القضاء على العشوائيات وإقامة مشروعات الإسكان البديل لإحداث نقلة حضارية فى حياة الأسر، حيث يتم توفير وحدات سكنية مجهزة بها الأثاث ويتم تسليمها للسكان على المفتاح، وفى مقدمتها الأسمرات وغيرها من مشروعات الإسكان البديل.

وأضاف «الغندور» فى حوار لـ«الوطن» أن الدولة تستهدف تعميم تجربة الأسمرات فى كل مشروعات القضاء على العشوائيات بها كل الخدمات والمرافق، وتمت إقامة المشروع على مساحة 188 فداناً للحد من عشوائيات الدويقة ومنشأة ناصر ودار السلام وإسطبل عنتر وعزبة خير الله وتل العقارب والمواردى وبطن البقرة ومثلث ماسبيرو.. وإلى نص الحوار:

كيف ترى مشروع الأسمرات؟

- هذا مشروع عظيم على أرض الواقع، ومن المشروعات الرائعة للرئيس عبدالفتاح السيسى للقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنين، والزيارات المستمرة من الرئيس وحرصه على الإفطار سنوياً مع الأهالى والاستماع إليهم يعكس حجم الاهتمام من أجل حياة كريمة للأسر، والأسمرات وحدها تستوعب 18 ألف أسرة من بعض المناطق ضمن خطة القضاء على العشوائيات وتم توفير كل الخدمات للسكان من أجل توفير حياة كريمة لهم وإحداث نقلة حضارية للأسر.

ماذا عن الخدمات داخل الأسمرات؟

- كل الخدمات متوافرة داخل الأسمرات من تعليم وصحة وتموين وتضامن اجتماعى ومنافذ سلع بأسعار مخفضة وغيرها من الخدمات، علاوة على مساحات خضراء وملاعب وأنشطة أخرى من أجل خدمة المواطنين.

كيف تم نقل السكان إلى الأسمرات؟

- تم نقل أكثر من 18 ألف أسرة كانوا يعيشون حياة صعبة وانتقلوا إلى حياة آدمية كاملة، وكان يُسمح للأسرة بالانتقال إلى الأسمرات بشنطة الملابس فقط والدولة تقوم بفرش الشقة بالكامل من غرفة نوم ومطبخ وحمام وأنتريه وأجهزة كهربائية من تليفزيون وغسالة وبوتاجاز وثلاجة وسفرة.

هل الأسمرات وغيرها من المشروعات كانت حلماً تحول إلى واقع؟

- القضاء على العشوائيات كان حلماً تحول إلى حقيقة وواقع وتم الرد على المشككين بنقل الأسر وتسليمهم الوحدات السكنية الجديدة وتم توفير وسائل لنقل الأسر إلى الأسمرات ووجدوا كل الخدمات متوافرة والحياة أفضل.

ماذا عن الخدمات الموجودة بالأسمرات؟

- توجد مدارس فى مختلف المراحل الدراسية ومركز تدريب حرفى بحى الأسمرات بالتعاون مع إحدى الشركات ومراكز طبية بخلاف مكتب صحة الأسمرات لخدمة أهالى الحى، وغيرها من المناطق.

ماذا عن فرص العمل؟

- تم الاستفادة من الدور الأرضى ببعض الوحدات وإقامة مشاغل وورش ومصانع بالتعاون مع القطاع الخاص والشركات لتدريب وتأهيل سكان الأسمرات من السيدات والفتيات وتوفير فرص عمل لهن وتم تشغيل أكثر من 1400 منهن فى ورش داخل الحى ويتم تصدير بعض المنتجات إلى دول أوروبا وغيرها، مثل الملابس والسجاد اليدوى والسبح.

الغندور: نقلنا 18 ألفاً و300 أسرة إلى حياة آدمية كاملة بشنطة الملابس فقط

ما عدد الأسر التى استوعبها مشروع الأسمرات؟

- تم نقل 18300 أسرة على ثلاث مراحل من المناطق العشوائية إلى الحياة الآدمية الكاملة وتم تحقيق حلم آلاف الأسر وتغيير حياتهم للأفضل وتم توفير كل الإمكانيات فى الحى علاوة على دعم كل أجهزة الدولة والوزارات لمشروع الأسمرات وزيارات مستمرة واهتمام كل المسئولين بمحافظة القاهرة.

ماذا عن زيارة الرئيس السيسى للأسمرات مؤخراً؟

- الرئيس السيسى دائم الزيارة والمتابعة للأسمرات وغيرها من مشروعات الإسكان البديل، وخلال تفقد معرض الحرف تعهد الرئيس باستمرار دعم أصحاب الحرف اليدوية والاطمئنان عليهم ومعرفة احتياجاتهم، من أجل توفير كل ما يحتاجون إليه، كما أن سيدات الأسمرات تميزن فى العديد من الحرف وإتقانها بشكل جيد من المشغولات اليدوية والكروشيه من بواقى القماش، والشنط المطعمة بالخرز، وغير ذلك من المنتجات المتميزة.

ماذا عن المعرض الذى تفقده الرئيس؟

- المعرض تعود أرباحه على أكثر من 1400 أسرة من أهالى حى الأسمرات، ونقوم بتصدير السبح للسعودية، وملابس داخلية لألمانيا صُنعت من داخل الأسمرات، وسجاد يدوى حرير لإسبانيا وأمريكا.

بعد توليك المنصب الجديد، ما المستهدف حالياً؟

- تعميم تجربة الأسمرات بكل مشروعات الإسكان البديل حيث يتم توفير كل الخدمات وحياة كريمة للمواطنين ومستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

فكرة مشروع الأسمرات

الدولة فى عهد الرئيس السيسى أخذت على عاتقها القضاء على العشوائيات واستعادة الشكل الحضارى وتوفير حياة كريمة للأسر، والتصدى لخطر داهم ينال من المواطنين، وتم إقامة المشروع على 188 فداناً بهدف الحد من العشوائيات المنتشرة فى القاهرة، مثل الدويقة، ومنشأة ناصر ودار السلام، إسطبل عنتر، وعزبة خير الله، وتل العقارب، والمواردى، وبطن البقرة، ومثلث ماسبيرو وتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بحى الأسمرات بالمقطم والمرحلة الأولى كانت على 65 فداناً لتتسع لحوالى 6258 وحدة سكنية، والمرحلة الثانية 61 فداناً شملت 4722 وحدة سكنية، والمرحلة الثالثة عبارة عن 62 فداناً بإجمالى 7440 وحدة سكنية.