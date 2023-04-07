مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 16.. جوني يشارك في مسرحية «سلاحف النينجا»

يواصل جوني خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، الذي يُعرض خلال ماراثون رمضان 2023، الإعداد لعرضه المسرحي، والمقرر عرضه في المزاريطة.

أحداث الحلقة 16 مسلسل الكبير أوي 7

وخلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، قدم جوني مع هجرس «محمد سلام»، مسرحية سلاحف النينجا، التي شارك فيها سالم وطباظا وفادي، وجسدوا دور سلاحف النينجا مع جوني «أحمد مكي»، أما العترة فقد جسد دور المعلم رشدان.

مسلسل الكبير أوي 7

ويعرض مسلسل الكبير أوي 7 على قناة on ، في تمام الساعة 6:15 مساءً عقب أذان المغرب، وتكون الإعادة الأولى في الساعة 12:30 منتصف الليل، أما الإعادة الثانية فتكون في تمام 2:00 مساء اليوم التالي، وضم المسلسل مجموعة من ضيوف الشرف، وهم حمزة العلي وعلاء مرسي الذي لعب دور مريض نفسي اختطف مربوحة «رحمة أحم» في أثناء وجودها مع الكبير في القاهرة، أحمد السقا وظهر بشخيصته الحقيقية، الراقصة البرازيلية لورديانا، نور اللبنانية، محمد محمود وأوتاكا.