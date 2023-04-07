مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16.. أحمد مكي يمسك بـ«دكتور ربيع»

استطاع «الكبير» خلال أحداث الحلقة 16 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، أن يمسك بـ«دكتور ربيع» بعد بحث طويل عنه.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16

وأثناء بحث الكبير والخفراء عن دكتور ربيع، وجده بالصدفة متخفيا على إحدى المحطات ليدور بينهما حوار، وفي النهاية يكشف ربيع عن نفسه ويعد الكبير أن العترة سيعود مرة أخرى كما هو، ولكن يجب أن يذهب ويحضر تركيبة من دكتور شرشابي والذي يقوم بدوره حمزة العلي.

أبطال مسلسل الكبير أوي 7

وشارك في الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي عدد كبير من نجوم الفن منهم أحمد مكي ورحمة أحمد فرج ومحمد سلام وهشام إسماعيل وبيومي فؤاد، كما شارك في الجزء السابع عدد كبير من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا وعلاء مرسي ونور اللبنانية.