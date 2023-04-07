مسلسل الكبير أوي 7.. بيومي فؤاد يعد الكبير بتركيبة جديدة

شهدت أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 16 مناوشات كوميدية طريفة بين الكبير أوي والدكتور ربيع (بيومي فؤاد) الذي تسبب في جعل العترة رجلا عجوزا بسبب التركيبة التي أعطاها للكبير التي من المفترض أن تعيده صغيرا كما كان ولكن حدث العكس.

مسلسل الكبير أوي 7.. الدكتور ربيع يحاول الهروب

وخلال مسلسل الكبير أوي 7 عثر الكبير أوي على الدكتور ربيع الذي كان يحاول الهرب من الكبير أوي الذي هدد بقتله إذا لم يعيد ابنه العترة إلى طبيعته.

أحداث من الكبير أوي 7.. الدكتور ربيع يتخفى في زي نساء

وخلال محاولة الدكتور ربيع الهروب من الكبير أوي، فوجئ به أمام باب منزله، ما جعل الأول يرتدي إسدالا ليمثل أنه شقيقة دكتور ربيع حتى يستطيع أن يراوغ الكبير أوي، وجاء ذلك خلال مسلسل الكبير أوي 7.

واستطاع الكبير أوي، كشف الدكتور ربيع وقبض عليه، ووعد الأخير الكبير أوي بأن يعيد العترة إلى طبيعته مرة أخرى، وتستكمل أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الأحداث بين الكبير أوي والدكتور ربيع.