شيخ الأزهر عبر قناة الناس: طغيان العادات والتقاليد على التشريعات القرآنية أثر سلبا على المرأة

تحدث الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عن ظاهرة فوضى الزواج والطلاق، وكيف أثر ذلك سلبًا على المرأة.

وقال شيخ الأزهر خلال تقديم برنامج «الإمام الطيب» المُذاع على قناة «الناس»، إن ظاهرة فوضى الزواج والطلاق أثرت سلبًا على شخصية المرأة وأربكت حياتها وحياة أطفالها.

رقي المرأة في التعليم

وتابع: «رغم امتلاك أمتنا من التعاليم التي تكفل رقي المرأة وقدرتها على تحمل مسؤولياتها التربوية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية إلا أنها ما زالت تراوح بين مد وجزر وتقدم وتقهقر على طريق النهضة والإصلاح».

تقدم وتقهقر

واستكمل: «سبب ذلك أمران الأول أنه حدث في مسيرة تشريعنا الفقهي ما يشبه السير في اتجاه عكس اتجاه النصوص، ذلك حين طغى منطق العادات والتقاليد والعرف المتوارث على التشريعات القرآنية والنبوية الواردة في شأن إنصاف المرأة وتمكينها من حقوقها، حتى صارت التقاليد كأنها الأصول وصارت النصوص كأنها فروع خادمة لهذه الأصول».