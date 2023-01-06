بذكرى ميلاده.. مواقف إنسانية في حياة شيخ الأزهر أحمد الطيب

في ذكرى ميلاد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الـ 77 والذي يحل علينا اليوم، نستعرض عددا من المواقف الإنسانية والاجتماعية التي علقت في الأذهان، والتي كان لها دور كبير في خلق أجواء طيبة.

للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، العديد من المواقف الإنسانية التي نعرض بعضها في السطور التالية:

1 - لقاءات شيخ الأزهر المستمرة بأهالي محافظة الأقصر وتجهيز العرائس اليتيمات ومساعدة غير القادرين، وعقد اللقاءت مع الأهالي في ساحة الشيخ الطيب.

2 - قراره بتكفل الأزهر الشريف بمصاريف الطلاب الأيتام وغير القادرين تسهيلا عليهم في استكمال دراستهم.

3 - مساعدة عدد من الحالات الإنسانية التي شغلت الرأي العام ومن بينها مساعدة الطفل صابر، والسيدة بائعة الكتب، فضلا عن مساعدة صندوق الزكاة بالأزهر للمئات من المرضى وغير القادرين.

4 - تقديم المساعدة للطلاب الأجانب الذين يدرسون في الأزهر الشريف والتوجيه بتقديم كافة الرعاية اللازمة لهم ودعمهم ماديا ومعنويا.

5 - إجراء قوافل طبية لجميع محافظات الجمهورية كجزء من دور الأزهر الشريف المجتمعي.

6 - الاهتمام بنشر الفكر الوسطي في الدول المختلفة من خلال البعثات والدور المستنير في مواجهة الأفكار المتطرفة.

ولد الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في قرية القرنة بالأقصر في السادس من يناير عام 1948، وتدرج في المناصب حتى وصل إلى منصب مفتي الديار المصرية ورئيسا لجامعة الأزهر، ثم تولى مشيخة الأزهر الشريف في عام 2010 ليصبح شيخ الأزهر رقم 48 في تاريخ الأزهر.