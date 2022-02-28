شيخ الأزهر أحمد الطيب عن ليلة «الإسراء والمعراج»: معجزة ربانية

هنأ الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، الأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، مؤكدا أنّ هذه المعجزة الربانية اختص الله بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لمواساته، وبيان شأنه ورفعة منزلته.

وغرد شيخ الأزهر أحمد الطيب خلال تدوينة له على حسابيه الرسميين بموقعي التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» بمناسبة ذكرى ليلة الإسراء والمعراج، حيث نشر: «كل عام والأمة الإسلامية بخير بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الربانية التي اختص الله بها نبينا، وأيده ومجده، وواساه وتولاه، ورفع في الأولين والآخرين ذِكْرَه، وأعلى شأنه، ووهبه وأمتَه في ختام رحلة المعراج نعمةَ فرضِ الصلاة، والصلة الدائمة به سبحانه».

وأكد أحمد الطيب أن الإسراء والمعراج معجزة إلهية يعجز العقل البشري عن مجرد تصورها، وأن الله تعالى قد اختص في هذه المعجزة نبينا محمدا ﷺ بمناقب لم تمنح لأحد غيره، حيث أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وفيها أمّ الأنبياء، لتكون الرحلة شاهدة على أفضليته ﷺ على سائر الخلق، وفيها فُرضت الصلوات الخمس تكريما للمسلمين».

تعليق شيخ الأزهر أحمد الطيب في ليلة الإسراء والمعراج

ودعا شيخ الأزهر في تهنئته بذكرى الإسراء والمعراج: «اللهم إنا نشهدك بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة والسلام قد أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، وتركنا على المحجة البيضاء، فاللهم اجعلنا ممن اهتدى بهديه واتبع سنته، وارزقنا شفاعته، يا أرحم الراحمين».

وتابع «الطيب»: «أننا نشهد الله أن الرسول قد أدى الأمانة وبلغ الرسالة وتركنا على المحجة البيضاء».

ليلة الإسراء والمعراج

وكان مجلس جامعة الأزهر تقدم في اجتماعه الدوري، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، بالتهنئة للأمة الإسلامية وللقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية،، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وللشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج.