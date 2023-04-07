مسلسل جت سليمة الحلقة 1.. دنيا سمير غانم تعود بالزمن إلى الوراء

بدأت أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة الأولى للنجمة دنيا سمير غانم بعد عرضها في منتصف شهر رمضان باستيقاظها، وتقوم بدور فتاة تدعى «سليمة»، على صوت زوجة والدها الراحل، وتتحدث معها بصوت عال وتطلب منها الاستيقاظ من النوم وتحضير الإفطار، قائلة: «كل ده نوم.. اصحي يالا».

وظهرت دنيا سمير غانم بأحداث مسلسل جت سليمة الحلقة الأولى شابة بشعر كيرلي، وبعد أن استيقظت من النوم، أيقظت شقيقها الطفل، ويدعى «عمر» للذهاب إلى المدرسة، ثم زارها خطيبها، وهو الفنان كريم عفيفي، وهو شخص بخيل مثل زوجة والدها.

وتعمل «سليمة» في مكتبة والدها، وهي مكتبة لبيع الكتب والمجلات واسمها «مكتبة أبو الخير»، وفجأة أثناء وجودها في المكتبة، دخل عليها رجل للحصول على مقاسات المكتبة، ثم فوجئت بقدوم عمها، وهو الفنان فتوح أحمد، وذلك لبيع المكتبة، وقالت له: «أنا مش قلت لك هديلك نصيبك في المكتبة»، لكنه لم يستمع إليها وقرر بيع مكتبة شقيقه، وهو والد «سليمة».

وآخر مشهد ضمن أحداث مسلسل جت سليمة الحلقة 1، كانت بومة، وقفت على شباك غرفة «سليمة» وشقيقها وهما يتحدثان معًا، ثم طارت البومة وتركت ريشة، وأثناء قراءة كتاب غريب هي وشقيقها، لم تفهم كلماته، وقامت بوضع الريشة داخله وقفله، فخرج منه نور ساطع وصوت عال، ليتغير الزمن والمكان، وتجد «سليمة» وشقيقها نفسيهما في زمن غريب يشبه أيام الجاهلية.

أحداث مسلسل جت سليمة

تدور أحداث مسلسل جت سليمة في إطار من الكوميديا والفانتازيا، حول فتاة تعثر على كتاب مسحور، يعيدها إلى الماضى لتدخل في عديد من المغامرات الكوميدية، والعمل من بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وخالد الصاوى، هالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد.