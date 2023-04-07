في حالة من الإثارة، ترقب الجمهور مشاهدة دنيا سمير غانم على الشاشة في عرض المسلسلات مرة أخرى، في ظهورها بعد غياب، بمسلسلها الجديد الذي انطلق مساء اليوم، لذلك يبحث المشاهدون عن موعد عرض مسلسل جت سليمة على قناة CBC اليوم.

مسلسل جت سليمة تسيطر على محركات البحث المختلفة ظهرت الفنانة دنيا سمير غانم، في السباق الرمضاني 2023، بمسلسلها الجديد جت سليمة، إذ سيطرت على محركات البحث المختلفة، وذلك بعد بحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل جت سليمة على قناة CBC اليوم.

موعد عرض مسلسل جت سليمة على قناة CBC اليوم

يبدأ موعد عرض مسلسل جت سليمة على قناة CBC اليوم الحلقة 1 بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، في تمام الساعة 8:45 مساءً على قناة CBC، والإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحًا و2:45 ظهرًا.

دنيا سمير غانم تعود للسباق الرمضاني بمسلسل جت سليمة

بعد غياب دام 3 سنوات، عادت الفنانة دنيا سمير غانم إلى السباق الرمضاني، ويشهد مسلسل جت سليمة، عودة الفنانة دنيا سمير غانم إلى جمهورها ومحبيها بعد غياب دام 3 سنوات، إذ كانت آخر أعمالها على الشاشة مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تم عرضه في رمضان 2019.

أحداث مسلسل جت سليمة

مسلسل جت سليمة تدور في إطار كوميدي مسلسل جت سليمة، يتكون من 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي، من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيري ومن إنتاج أحمد السبكي، وبطولة دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، سامي مغاوري، شيرين، محمد ثروت.