مواعيد مسلسل جت سليمة علي قناة Cbc في رمضان 2023

يترقب الجمهور مشاهدة دنيا سمير غانم على الشاشة في عرض المسلسلات مرة أخرى، وذلك لظهورها بعد غياب دام طويلا بالنسبة لمشاهديها، بمسلسلها الجديد الذي انطلق مساء اليوم، ويبحث المشاهدون عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة على قناة CBC في رمضان 2023.

مسلسل جت سليمة الأكثر بحثًا على محركات البحث

مسلسل «جت سليمة» ظهرت به الفنانة دنيا سمير غانم، في السباق الرمضاني 2023، وبعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل، سيطرت على محركات البحث المختلفة، وذلك بعد بحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل جت سليمة على قناة CBC في رمضان 2023.

مواعيد عرض مسلسل جت سليمة على قناة CB في رمضان 2023، تبدأ مواعيد عرض مسلسل جت سليمة بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2023، يوميًا في تمام الساعة 8:45 مساءً على قناة CBC، والإعادة في تمام الساعة 2:45 صباحًا و2:45 ظهرًا.

بعد غياب دام 3 سنوات

ويشهد مسلسل جت سليمة، عودة الفنانة دنيا سمير غانم إلى جمهورها ومحبيها بعد غياب دام 3 سنوات، إذ كانت اَخر أعمالها على الشاشة مسلسل «بدل الحدوتة 3» الذي تم عرضه في رمضان 2019.

مسلسل جت سليمة

يتكون مسلسل جت سليمة من 15 حلقة، يرأس بطولته دنيا سمير غانم، ومحمد سلام، وخالد الصاوى، هالة فاخر، بالإضافة إلى سامي مغاوري، محمد ثروت، بيومى فؤاد، غادة طلعت وعدد من الفنانين الآخرين، ويأتي المسلسل من تأليف كريم يوسف وسامح جمال، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج أحمد السبكي، وبرعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.