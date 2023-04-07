سوق الكانتو الحلقة 16.. فتحي عبدالوهاب يعلن امتلاكه نصف السوق والآخر لـ مي عز الدين

شهدت الحلقة السادسة عشرة من مسلسل سوق الكانتو المعروض ضمن مسلسلات رمضان 2023، محاولة «راوية» مي عز الدين مساعدة «طه القماش» أمير كرارة وتسديد ديونه، ويغضب الأخير ويعيد لها أموالها رافضا أن تساعده، مؤكدا أنه لا يقبل بالحصول على مال من امرأة.

ويموت والد «رشاد» فتحي عبدالوهاب في حادث سيارة، ويكشف لأهالي السوق أنه يمتلك الحُجة وأصبح مالكا للسوق، ولا يأتي أحد لتقديم واجب العزاء له.

وتعلن الصحف وفاة المفتش ويعتقد «جابر» طارق النهري أن طه هو الفاعل، بينما يكتشف الجمهور أنها خطة مُدبرة، للقضاء على عصابة جابر.

مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو أحد مسلسلات الشركة المتحدة المنافس في رمضان 2023، بطولة أمير كرارة يوميا على شاشة قناة dmc الساعة 9 مساء، بينما تأتى الإعادة الأولى الساعة 2 صباحا والإعادة الثانية الساعة 1 ظهرا، بجانب عرضه بالتزامن على منصة watch it.

فريق عمل مسلسل سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوى وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوى، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامى، شريف ادريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث مسلسل سوق الكانتو

تدور أحداث مسلسل «سوق الكانتو» في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.