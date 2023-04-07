مسلسل سوق الكانتو.. ظهور النصف الثاني من حُجة السوق

شهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل سوق الكانتو المعروض على قناة DMC، طوال أيام شهر رمضان، ظهور النصف الثاني من حُجة السوق مع والد راوية «مي عز الدين»، إذ يلتقي برشاد «فتحي عبدالوهاب»، بعد معرفته بأنه يمتلك النصف الأول من الحُجة.

سوق الكانتو.. البدء بمشروع جديد

ويحاول طه «أمير كرارة»، التركيز في العمل ويبدأ مشروعا جديدا بعيدا عن الذي كان يقوم به، ولكن يتعرض له عدد من الرجال، وتحدث مشاجرة بينهم، تنتهي بانتصار طه وتهديده لعمه ولرجال السوق بأنه لن يترك أحد يتعرض له مرة أخرى، وأن كلامه للقريب قبل الغريب، ويسانده فتوة السوق.

وتتطور أحداث المسلسل، إذ يوافق المعلم عوض على زواج رشاد من ابنته، ويذهب طه القماش ليبدأ من الصفر بالعمل في بيع الأقمشة بالسوق، ويعترض طريقه شحاتة «محمود البزاوي»، ويطلب منه مغادرة السوق لكن أمير كرارة يتصدى له ويخبره بأنه لن يترك عمله.

سوق الكانتو

مسلسل سوق الكانتو، تأليف هاني سرحان، إخراج حسين المنباوي، بطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، سلوى عثمان، ثراء جبيل، عايدة فهمي.