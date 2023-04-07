مسلسل سوق الكانتو الحلقة 16.. أمير كرارة مهدد بالعودة لعمله القديم (فيديو)

عرضت اليوم، الحلقة 16 من مسلسل سوق الكانتو، والذي يقوم ببطولته النجم أمير كرارة والفنانة مي عز الدين.

ونشرت dmc دراما فيديو من الحلقة الجديدة تحت عنوان: «طه بقى مهدد ومغصوب إنه يرجع لشغله القديم.. تعالوا نشوف قراره هيبقى إيه»

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سوق الكانتو

المسلسل تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبدالوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبدالعزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبدالخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

أحداث سوق الكانتو

وتدور أحداث مسلسل سوق الكانتو في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسده أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.