انطلاق فعاليات مسابقة الدوري الثقافي الديني للشباب بالخارجة

نظمت إدارة التنمية الشبابية بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، فعاليات مسابقة دوري ثقافي ديني للشباب بمركز شباب الخارجة، بمشاركة مراكز شباب السبط والزهور والسلام، بعدد 20 مشاركا، حيث بدأت الفعاليات بتقسيم مجموعات وكل مجموعة مكونة من 5 فرق لإتاحة الفرص وتبادل المعلومات والارتقاء بفكر وثقافة الشباب المشاركين.

أهداف الدوري الثقافي

وقال بهاء شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الدوري الثقافي يهدف لغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الثقافي، ونشر الوعي الثقافي بين الشباب والعناية والاهتمام بالشباب الموهوبين، والعمل على الارتقاء بمستوياتهم ورفع مستوى المهارات واستثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة.

ملء أوقات فراغ الشباب بالثقافة

وأكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، على أهمية إشباع ميول الشباب وملء أوقات الفراغ بطريقة إيجابية وتوثيق علاقات الصداقة بين مختلف المجالات بإقامة مسابقات الدوري الثقافي.

وفي السياق ذاته، أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، أنه تم تقييم عرض المسابقة على لجنة التحكيم للأعمال الفائزة، وفاز بالمركز الأول مركز شباب السبط، وبالمركز الثاني مركز شباب الخارجة، بالإضافة إلى أنه في الختام تم توزيع جوائز للشباب المشاركين بمقر مركز شباب الخارجة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد سالمان الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.