مركز شباب الخارجة بطلا لدوري مراكز الشباب 2022 «صور»

توج مركز شباب الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ببطولة دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة 2022 بعد فوزه على مركز البرامون بمحافظة الدقهلية، بضربات الترجيح، 5/3، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد القاهرة الدولي بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء أركان حرب محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وقيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من نواب مجلس النواب .

فوز مركز شباب الخارج بضربات الترجيح

أقيمت المباراة وسط حضور جماهيري كبير باستاد القاهرة الدولي، بحضور لفيف من الشخصيات العامة والإعلامية والرياضية ومسؤولو شركة توتال انريجيز وقيادات وزارة الشباب والرياضة والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وبرعاية توتال انريجيز.

وتُوج فريق مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد بالنسخة التاسعة للدوري بعد تغلبه علي فريق مركز شباب البرامون بالدقهلية بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بهدف لكل فريق، في مباراة حماسية أدارها الحكم الدولي محمد الحنفي، وساعده أحمد حسام طه وسامي هلهل وطارق مجدي.

تهنئة وزير الرياضة

قدم وزير الشباب والرياضة التهنئة لمركز شباب الخارجة الفائز بلقب الدوري قائلًا: «أقدم لكم خالص التهنئة لفوزكم بهذه النسخة الإستثنائية من دوري مراكز الشباب، والتي لاقت دعما لا محدودا من الدولة المصرية للامحدود وشركة توتال انريجيز، ونأمل ونتطلع رؤيتكم في أفضل الأندية وتكونوا نواة لمنتخباتنت الوطنية».

محمد عاطف أفضل لاعب في البطولة

وأُعلنت اللجنة الفنية لدوري مراكز الشباب، المكونة من أحمد شوبير ووليد صلاح الدين وسامي الشيشيني، الدكتور أشرف موسى، وسام فاروق مدير عام الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب؛ اللاعب الفائز بلقب أفضل لاعب بالبطولة وقضاء فترة معايشة هو محمد عاطف لاعب مركز شباب الخارجة بالوادي الجديد، كما فاز محمد خميس حارس مرمى مستقبل العُميد بلقب أفضل حارس مرمى بالبطولة، وهداف البطولة مناصفة بين جمعة حمدان لاعب البرامون ومحمد عاطف لاعب مستقبل العُميد برصيد 6 أهداف لكل منهما.

التشكيل الأفضل لدوري مراكز الشباب9

كما أعلنت اللجنة الفنية التشكيل الأفضل لدوري مراكز الشباب النسخة التاسعة في حراسة المرمى محمد خميس حارس مستقبل العُميد، وفي الدفاع محمود دونجا من الخارجة وطارق أبو زيد من البرامون وأحمد عبد النبي من مستقبل العُميد، وفي وسط الملعب اللاعب حاتم سليمان من مركز شباب أحمد المنسي ومحمد عابدين من العمراوي ومحمود عادل من أرمنت الحيط، وفي الوسط الهجومي اللاعب يحيي محمد من ناهيا ومحمد عاطف من الخارجة وعبد الرحمن رمضان من أرمنت الحيط، وفي مركز المهاجم جمعة حمدان هداف البطولة.

وعقب نهاية المباراة كرم وزير الشباب والرياضة والسادة المحافظين والضيوف فريق مركز شباب الخارجة وتسليمه الكأس وجوائز البطولة، بجانب تكريم فريق مركز شباب البرامون الفائز بالمركز الثاني وفريق مركز شباب مستقبل العُميد الحائز على برونزية الدوري ومركز شباب ناهيا صاحب المركز الرابع، بالإضافة إلي تكريم الأجهزة الفنية واللاعبين ومجالس إدارات مراكز الشباب الفائزة، وتوزيع دروع التكريم والجوائز للأفضل بالبطولة.

كما توجه الدكتور أشرف صبحي بالشكر إلي اللجنة المنظمة للدوري من الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، والتي قامت بتنظيم الدوري مع شركة توتال انريجيز.

يذكر أن دوري مراكز الشباب في نسخته التاسعة هذا العام، شهد مشاركة 17100 ألف لاعب من 572 مركز شباب و3000 أجهزة فنية وإدارية، وأُقيمت خلالها ما يقرب من 2848 مباراة، وسط إجرائية احترازية ووقائية خلال منافسات الدوري بالمحافظات.

ويأتي دوري مراكز الشباب هذا العام برعاية شركة توتال إنرجيز إيجيبت للتسويق، والتي قررت أن تكون جزء من رعاية كرة القدم المصرية عن طريق دعم مشروع تطوير مراكز الشباب في جميع محافظات مصر بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وإيمانًا بأهمية دعم كرة القدم ودعم جمهورية مصر العربية لما لها من مكانة رفيعة على خريطة الاقتصاد القاري والعالمي.