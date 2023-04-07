أماكن بيع كعك العيد بالمجمعات الاستهلاكية في الوادي الجديد

كشفت مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عناوين أماكن بيع كعك العيد 2023، بأسعار أرخص من المحلات بنحو 50 جنيهًا للكيلو الواحد.

ووفقًا لتصريحات محمد رجب لـ «الوطن»، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، أنه تخفيفا عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية، سيجري طرح مستلزمات عيد الفطر المبارك 2023، من كعك وبيتي فور، وغريبة، وبسكويت، في المجمعات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد بسعر تكلفتها فقط، منوهًا أنها مصنوعة من السمن البلدي الخالص، وذلك يوم الأحد المقبل.

أماكن بيع كعك عيد الفطر 2023 بأسعار مخفضة

ووصل عدد منافذ مديرية التموين بالوادي الجديد، التي يُطرح بها كعك عيد الفطر 2023، بأسعار مخفضة، لنحو 14 منفذًا، وتأتي عناوين أماكنهم على النحو التالي:

أماكن منافذ بيع الكعك بمركز الخارجة:

-معرض رئيسي شارع الجمهورية أمام مديرية التموين

-سوبر ماركت هارمل حي البساتين.

-سوبر ماركت الرحمة حي البساتين

-مول المصرية حي البساتين

-سوبر ماركت اولاد حمام ميدان الشعلة

-منفذ امان شارع صلاح سالم

-سوبر ماركت اولاد الضمراني بسوق الخارجة

-سوبر ماركت جملة سلطان شارع وصفي

أماكن منافذ بيع الكعك بمركز الداخلة:

-المعرض الرئيسي مول المصرية ميدان المستشفي أمام ادارة تموين الداخلة- موط

- مول المصرية بمدينة موط الداخلة

أماكن منافذ بيع الكعك بمركز بلاط:

-مول المصرية مدينة بلاط

أماكن معرض أهلا رمضان بمركز باريس:

-مول المصرية مدينة باريس

أماكن منافذ بيع الكعك بمركز الفرافرة

-المعرض الرئيسي السوق الحضاري بجوار سنترال الفرافرة

-مول المصرية بمدينة الفرافرة