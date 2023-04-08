آخر تطورات قضية مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي.. إيلون ماسك يعلق على الجريمة

نشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تغريدة على موقع التغريدات القصير «تويتر» علق فيها على مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي «كاش آب» طعنًا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، قائلا: «آسف لسماع هذا، تعرض العديد من الأشخاص الذين أعرفهم لاعتداءات شديدة، الجريمة العنيفة في سان فرانسيسكو مروعة، وحتى إذا تم القبض على المهاجمين، فغالبا ما يتم إطلاق سراحهم على الفور».

واختتم ماسك تغريدته موجها السؤال للمدعية العامة لمقاطعة سان فرانسيسكو بروك جينكينز: «هل تتخذ المدينة إجراءات أقوى لسجن مرتكبي جرائم العنف المتكررة؟».

وانتشر مقطع فيديو مرعب للملياردير الأمريكي بوب لي، وهو مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي «كاش آب» التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأظهر مقطع الفيديو الذي لقي رواجا كبيرا، بوب لي وهو ينازع ويمشي تائها بأحد شوارع مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية طلبا للنجدة بعد تعرضه لطعنات سكين قاتلة.

ماذا نعرف عن جريمة قتل الملياردير الأمريكي بوب لي؟

وطعن الملياردير الأمريكي بوب لي، البالغ من العمر 43 عاما، عدة مرات في صدره في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي بينما كان يتجول في حي رينكون هيل في سان فرانسيسكو خلال جولة عمل.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن كيف قيام رجل الأعمال الذي كان يستثمر في مجال التكنولوجيا بمحاولات متكررة ويائسة لطلب المساعدة من السيارات المارة التي تسرع بعيدا بعد رؤيته مصابا.

@DailyMail posted the CCTV footage showing Cash App founder Bob Lee asking for help after being stabbed, the car drove off. Then walked towards the apartment building staggering, holding his midsection and collapsing. #BobLee #SanFrancisco pic.twitter.com/1t83GNNpmt — DeL2000 (@DeL2000) April 7, 2023

ولاحقا، عثرت شرطة سان فرانسيسكو عليه، وحاولت علاجه لكنه توفي لاحقا في المستشفى.

ويواجه مسؤولو مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية انتقادات بسبب التهاون في مواجهة موجة جرائم العنف في السنوات الأخيرة.

وسائل الإعلام الأمريكية تنشر تفاصيل مكالمة الملياردير بوب لي

من جهتها نشرت وسائل إعلام أمريكية تفاصيل المكالمة التي أجراها بوب لي لطلب المساعدة، قبل أن يفقد الوعي، حيث صرخ «لي» مرارا طلبا للمساعدة، قائلا إن شخصا ما طعنه، وأنه بحاجة للذهاب إلى المستشفى.

وبعد المكالمة التي أُجريت في الساعة 2:34 صباحا بتوقيت سان فرانسيسكو، وصلت الشرطة الأمريكية إلى موقع الحادث خلال أقل من 6 دقائق، لتؤكد الشرطة أنه كان فاقدا للوعي عندما وجده الضباط على الأرض، لكنه توفى لاحقا بعد أن تم نقله إلى مستشفى سان فرانسيسكو العام.

تعليق شرطة سان فرانسيسكو على مقتل الملياردير بوب لي

من جانبه رفض رئيس الشرطة في سان فرانسيسكو، بيل سكوت، القول ما إذا كان الطعن عشوائيا، لكنه قال في بيان لاحق «أود أن أعبر عن أعمق التعازي لأسرة وأصدقاء وأحباء السيد لي، لا مكان لهذا النوع من الجرائم العنيفة ضد أي شخص في مدينتنا، أريد أن أؤكد للجميع أن محققينا يعملون بلا كلل لاعتقال المنفذ وإحقاق العدالة للسيد لي وأحبائه، تماما كما نحاول القيام بكل جريمة قتل تحدث في مدينتنا».