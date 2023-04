آخر تطورات قضية مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي.. إيلون ماسك يعلق على الجريمة

نشر الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، تغريدة على موقع التغريدات القصير «تويتر» علق فيها على مقتل الملياردير الأمريكي بوب لي، مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي «كاش آب» طعنًا في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية، قائلا: «آسف لسماع هذا، تعرض العديد من الأشخاص الذين أعرفهم لاعتداءات شديدة، الجريمة العنيفة في سان فرانسيسكو مروعة، وحتى إذا تم القبض على المهاجمين، فغالبا ما يتم إطلاق سراحهم على الفور».

واختتم ماسك تغريدته موجها السؤال للمدعية العامة لمقاطعة سان فرانسيسكو بروك جينكينز: «هل تتخذ المدينة إجراءات أقوى لسجن مرتكبي جرائم العنف المتكررة؟».

وانتشر مقطع فيديو مرعب للملياردير الأمريكي بوب لي، وهو مؤسس شركة تكنولوجيا الدفع النقدي «كاش آب» التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

وأظهر مقطع الفيديو الذي لقي رواجا كبيرا، بوب لي وهو ينازع ويمشي تائها بأحد شوارع مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية طلبا للنجدة بعد تعرضه لطعنات سكين قاتلة.

وطعن الملياردير الأمريكي بوب لي، البالغ من العمر 43 عاما، عدة مرات في صدره في وقت مبكر من يوم الثلاثاء الماضي بينما كان يتجول في حي رينكون هيل في سان فرانسيسكو خلال جولة عمل.

وكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية عن كيف قيام رجل الأعمال الذي كان يستثمر في مجال التكنولوجيا بمحاولات متكررة ويائسة لطلب المساعدة من السيارات المارة التي تسرع بعيدا بعد رؤيته مصابا.

@DailyMail posted the CCTV footage showing Cash App founder Bob Lee asking for help after being stabbed, the car drove off. Then walked towards the apartment building staggering, holding his midsection and collapsing. #BobLee #SanFrancisco pic.twitter.com/1t83GNNpmt