قناة القاهرة الإخبارية: 4 قتلى في إطلاق نار بمدينة سان فرانسيسكو الأمريكية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، بمقتل 4 أشخاص في إطلاق نار في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، والقبض على المشتبه به.

حوادث إطلاق النار

وشهدت عدد من الولايات والمدن الأمريكية على مدار الفترة الأخيرة حوادث مشابهة، كان آخرها الأحد الماضي عندما أفادت به وسائل إعلام أمريكية، مقتل 10 أشخاص وإصابة 9 آخرين في إطلاق نار بحديقة في كاليفورنيا.

وأوضح مصدر في إنفاذ القانون، أنّ الشرطة تلقت تقارير عن إطلاق نار، أسفر عن سقوط العديد من الضحايا في «مونتيري بارك» بمدينة لوس أنجلوس مساء السبت، وفقا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز الأمريكية.

لقطات مصورة

وأظهرت لقطات مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي، الشرطة ووحدات الإطفاء وهي تجتاح منطقة في شارع غارفي تعالج الضحايا، ونقل المصابين إلى عدة مستشفيات في المنطقة، ولم يتضح بعد ما إذا كان المشتبه به رهن الاحتجاز أم لا.