إيلون ماسك: اعتقال ترامب يساعده على الفوز بالرئاسة باكتساح

قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، اليوم، إنه إذا تم اعتقال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، فإن ذلك سيساعده على تحقيق نصر ساحق في الانتخابات الرئاسية المقبلة، بحسب ما نقتله شبكة «سكاي نيوز».

ماسك: ترامب سينتصر في الانتخابات

وعلّق ماسك على منشور على تويتر بشأن احتمال رؤية ترامب وهو مكبل اليدين خلال الأسبوع المقبل قائلاً: «إذا حدث هذا فسيعاد انتخاب ترمب بانتصار ساحقاً».

وعلي جانب آخر، كتب ترامب علي منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، «أنه سيجري توقيف المرشح الجمهوري الرئيسي والرئيس السابق للولايات المتحدة، تظاهورا! استعيدوا بلادنا! مشيراً إلى أن هناك تسريبات غيرقانونية من مكتب مدعين عامين فاسد ومسيس للغاية في مانهاتن».

ما طبيعة الاتهامات المتوقعة؟

وطبيعية الاتهامات تركز علي تحقيق دفع نحو 130 ألف دولار قبل أسابيع من انتخابات العام 2016 لمنع ستيفاني كليفورد، واسمها الآخر ستورمي دانييلز، من الكشف عن علاقة عاطفية تقول إنها أقامتها مع ترامب قبل سنوات، ويدرس المدعون ما إذا كانوا سيوجهون اتهامات لترامب في هذه القضية.

ويذكر أنه إذا وجه مدعي عام مانهاتن اتهامات لترامب صاحب الـ76 عاماً، فيسصبح ذلك أول رئيس سابق يتهم بارتكاب جريمة.

من جانبه تحدث محامي ترامب قائلاً: «إن موكله قد يستسلم لمواجهة اتهامات جنائية إذا وجهت إليه هيئة محلفين كبرى في مانهاتن لائحة اتهام، كما ينفي موكلي تلك الاتهامات».