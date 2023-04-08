هزة أرضية بقوة 3 درجات بالقرب من الساحل الغربي لتركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، بالقرب من الساحل الغربي لتركيا على عمق 2 كيلو متر.

وقال مركز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي» في بيانات نشرها عبر موقعه الإلكتروني، إن بؤرة هزة أرضية ضربت بالقرب من الساحل الغربي لتركيا وقعت على مسافة 131 كيلو متر شمال غرب «إزمير» التركية و 14 كيلو متر بين الشمال والشمال الغربي من «أجيا باراسكيفي» اليونانية.

وفي وقت سابق، ضربت هزة أرضية بقوة 2.7 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 10 كيلو متر تحت سطح الأرض.

وأوضح «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 101 كيلو متر شمال غرب «غازي عنتاب» و31 كيلو متر شمال غرب «قهرمان مرعش».