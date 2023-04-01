زلزال تركيا.. هزة أرضية بقوة 4.1 درجة تضرب ولاية هاتاي

تتوالى الهزات الارتدادية إثر زلزال تركيا الذي ضربها وسوريا في فبراير الماضي، إذ ضرب زلزال ولاية هاتاي التركية بقوة 4.1 على مقياس ريختر، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام تركية.

زلزال تركيا اليوم

وفى التفاصيل بشأن زلزال تركيا، أوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن هزة أرضية بقوة 4.1 درجة كان مركزها منطقة سامانداج في ولاية هاتاي، ووقع الزلزال على عمق 13.3 كيلومتر.

وإثر زلزال تركيا اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.1 درجة جنوب إيران، مساء اليوم السبت، وفقا لما نقله المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل.

زلزال يضرب جنوب إيران

ووقع مركز الزلزال على بعد 29 كيلومترا جنوب شرق مدينة مهر «محافظة فارس» التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 ألف نسمة، وعلى عمق 2 كم ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.

وضرب زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر مناطق بمحافظة فارس جنوب غرب إيران في فبراير الماضي.

وفي سياق متصل، ضربت هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات على مقياس ريختر اليوم السبت، شاطئ لواء اسكندرون، على بعد 59 كم و60 كم شمال مدينة اللاذقية بسوريا.

هزتان أرضيتان بقوة 4 درجات تضربان سوريا

وأوضح المركز السوري للزلازل، أن الهزة الأولى وقعت عند الساعة الـ15 و34 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء اسكندرون بمسافة تبعد 59 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 21 كيلومترا عند خط العرض 36.050 درجة وخط الطول 35.914 درجة، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

ووقعت الهزة الثانية عند الساعة الـ15 و40 دقيقة بالتوقيت المحلي، وعلى شاطئ لواء اسكندرون بمسافة تبعد 60 كم شمال مدينة اللاذقية، بعمق 17 كيلومترا عند خط العرض 36.090 درجة وخط الطول 35.922 درجة.