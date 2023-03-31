هزة أرضية بقوة 2.8 درجة تضرب شرق تركيا

ضربت هزة أرضية بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر، شرق تركيا على عمق 10 كيلومترات.

وقال مر كز «رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 35 كيلومترا جنوب شرق «إلازج» في منطقة شرق الأناضول.

هزة أرضية بقوة 3 درجات وسط تركيا

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، ضربت هزة أرضية بقوة 3 درجات على مقياس ريختر، وسط تركيا على عمق 1 كيلو مترات تحت سطح الأرض.

وأشارت بيانات «الزلازل الأوروبي المتوسطي»، إلى أن بؤرة الهزة الأرضية وقعت على مسافة 67 كيلو متر بين الشمال والشمال الشرقي من «قهرمان مرعش» جنوب تركيا.