مسلسل الكبير أوي7 الحلقة 17.. هل يستطيع حمزة العلي تحويل العترة؟

يحل الفنان حمزة العلي ضيفًا على الحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع، والذي يعرض يوميًا على قناة on عقب أذان المغرب.

أحداث الحلقة 16 مسلسل الكبير أوي7

وظهر الفنان حمزة العلي في أخر مشهد بالحلقة الـ16 من مسلسل الكبير أوي7، وذلك بعد ان اخبر الدكتور ربيع الكبير أن من يستطيع تحويل العترة كما كان هو الدكتور شرشابي والذي يجسده حمزة العلي، وبالفعل يذهب الكبير بصحبة دكتور ربيع الي شرشابي، ليتساءل الجمهور بعد إذاعتها هل سينجح دكتور شرشابي في تحويل العترة وهل سيعود العترة طفل أم شاب.

أحداث وقصة مسلسل الكبير أوي7

وشهدت أحداث مسلسل الكبير أوي الجزء السابع العديد من الأحداث الكوميدية والقضايا التي تم مناقشتها بطريقة لايت، مثل موضوع المشاكل الزوجية، وقضية الهوس بالسوشيال ميديا والسعي وراء التريند وتجميع المشاهدات.