مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17.. أحمد مكي يلاحق الدكتور ربيع

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17 يشغل بال الكثيرين من محبي ومتابعي هذا العمل الكوميدي، الذي يعرض خلال السابق الرمضاني على شاشة قنوات أون، ويناقش مجموعة من القضايا التي تشغل المجتمع في إطار اجتماعي فكاهي.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17

وفي مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 17 يستكمل أحمد مكي ملاحقة الدكتور ربيع، بعد تحول ابنه العترة إلى رجل مسن، بسبب وصفة الدكتور ربيع، ويلاحق الكبير أوي الدكتور ربيع حتى ينتقم منه ويحصل على وصفة جديدة تعيد العترة إلى طبيعته.

وعثر الكبير أوي على الدكتور ربيع بعد محاولات كثيرة ووعد الدكتور ربيع الكبير أوي بأن يقدم له وصفة جديدة يساعد بها العترة ويرجعه إلى طبيعته من جديد.

موعد مسلسل الكبير أوي 7

ويأتي مسلسل الكبير أوي 7 على شاشة قناة أون الساعة 6:15 مساء بعد أذان المغرب مباشرة، والساعة 7:30 مساء على شاشة قناة on دراما، ويمكن متابعة قنوات أون عبر التردد التالي:

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل التصحيح: 5/6