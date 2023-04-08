دعاء اليوم السابع عشر من رمضان: «ربنا آتنا في الدنيا حسنة»

يحرص المسلمون طوال شهر رمضان على الطاعات والاهتمام بالدعاء وإقامة الصلوات، ومع انتهاء الأيام الأوائل من النصف الثاني من شهر رمضان المبارك يبحثون عن دعاء اليوم السابع عشر من رمضان الموافق اليوم السبت 8 إبريل لعام 2023.

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان

وتستعرض الوطن خلال السطور التالية، دعاء اليوم السابع عشر من رمضان، حيث يفضل الإكثار فيه من الدعاء والتضرع إلي الله، وتلاوة القرآن، وهي كالتالي:

«اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني، اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت لا منجى منك إلا إليك، اللهم طهرني فيه من الدنس، واغفر لي ذنوبي».

دعاء اليوم السابع عشر من رمضان

ومن بين الأدعية المستحبة في دعاء اليوم السابع عشر من رمضان، التضرع إلى الله: «اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وصالح أعمالنا، اللهم ارحمنى بالقرآن واجعله لى إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم أغفر لي ذنوبي وحرم علي النار جسدي، اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار».

ونشرت دار الإفتاء دعاء آخر، وهو: «اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفسي لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».