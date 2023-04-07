دعاء ثالث جمعة من رمضان.. «اللهم ارزقنا الصبر على الصيام والقيام»

مع حلول يوم الجمعة المبارك، بدأ العديد من المسلمين في البحث عن دعاء ثالث جمعة من رمضان، من أجل التوسل إلى ربهم لكسب ثواب أكبر، وطمعا في الرحمة خلال الثلث الثاني من شهر رمضان الكريم، والتضرع للمولى في هذه الليلة المباركة لعلع يستجيب لدعائهم.

دعاء ثالث جمعة من رمضان 2023

وليس هناك بالتحديد دعاء ثالث جمعة من رمضان 2023، فهناك صيغ مختلفة وكل يدعو بما يحلو له، والأمر أكثر اتساعا للمسلمين ليدعون بما يشاؤون، والله عز وجل يتقبل منهم، ولكن هناك أدعية مستحبة ليوم الجمعة، ولشهر رمضان الكريم تحديدا.

ومن أدعية يوم الجمعة المعروفة بحسب دار الإفتاء المصرية، «ربّنا ارزقنا في ثالث جمعة من رمضان الصبر على الصيام والقيام، ربنا أعنا على الخير وأعنا على العمل الصالح يا رب العالمين، ربّنا اجعلنا في هذه الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك من الصابرين على الصيام والقيام، ربنا أعنا على الخير وأعنا على العمل الصالح يا رب العالمين».

ومن دعاء ثالث جمعة من رمضان 2023: «اللهم نسألك أن توفقنا في يوم الجمعة إلى ما تحب وترضى، اللهم يسر لنا الهدى والتقى والعفاف والغنى، واجعلنا في هذا اليوم من الراشدين يا رب العالمين، اللهم اكتب لنا الخيرات في هذه الجمعة واكتب لنا المسرات وأعنا على شر أنفسنا، وأعنا على فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين يا رب العالمين يا كريم».

ما دعاء ثالث جمعة من رمضان 2023؟

وضمن دعاء ثالث جمعة من رمضان 2023 أيضا: «اللهمّ إنا نسألك في دعاء الجمعة الثالثة من رمضان 2023، علمًا نافعًا، وقلبًا خاشعًا، وجسدًا على البلاء صابرًا، ولذّة النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة يا ربّ العالمين، اغفر لنا ذنوبنا وكفّر عنّا سيّئاتنا، اللهمّ وإن توفّيتنا فاوفّنا مع المتقين الأبرار، اللهمّ واحشرنا برحمتك مع النبيّين والصدّيقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، آت كلّ واحد منّا مسألته، اللهمّ أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمّهاتنا من نار جهنّم، اللهمّ ارفع درجاتنا في الجنة في الفردوس الأعلى يا أرحم الراحمين».