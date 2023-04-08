يبحث الجمهور المصري والعربي عن موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو خاصة بعد الأحداث الأخيرة حيث ذهب «رشاد» إلى «طه القماش» وافتعل مشكلة معه، وأخبره بأن الناس شاهدت «راوية» وهي تدفع ديونه عند المعلم مدبولي ويعايره بهذا الأمر.

وعاتب طه القماش راوية «مي عز الدين» على دفعها لديونه لدى التاجر، ويرد لها المبلغ المالي، رافضا أن تساعده، مؤكدا أنه لا يقبل بالحصول على مال من امرأة، وتعلن الصحف وفاة المفتش ويعتقد «جابر» الذي يقوم بدوره طارق النهري أن طه هو الفاعل، بينما يكتشف الجمهور أنها خطة مُدبرة، للقضاء على عصابة جابر.

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو في التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT، حيث يٌعرض حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو

وبعد معرفة موعد عرض الحلقة 17 من مسلسل سوق الكانتو بقي أن تعرف أن المسلسل بطولة أمير كرارة ، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.