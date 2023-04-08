يبحث الجمهور عن موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت لمعرفة ماذا سيحدث في الحلقة الجديدة بعد ما آخر حلقة، وأهمها أن الصحف أعلنت وفاة المفتش ويعتقد «جابر» أن طه هو الفاعل، بينما يكتشف الجمهور أنها خطة مُدبرة، للقضاء على عصابة جابر وتوفى والد «رشاد» في حادث سيارة، ويكشف لأهالي السوق أنه يمتلك الحُجة وأصبح مالكا للسوق، ولا يأتي أحد لتقديم واجب العزاء له.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت

وموعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت هو التاسعة مساءً على شاشة قناة DMC، كما أنه من المقرر عرض حلقاته أيضًا، عبر منصة WATCH IT، حيث يٌعرض حصريا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.

موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت

وبعد معرفة موعد عرض مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc اليوم السبت بقي أن تعرف أن «ضرب نار» بطولة أمير كرارة ، فتحي عبدالوهاب، ومي عز الدين، وعبدالعزيز مخيون، وشيرين، ومها نصار، ومحمود البزاوي، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.