يبحث الكثيرون عن موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc بعد الأحداث الكثيرة التي شهدتها الحلقة الماضية خاصة بعدما يتوفى «حسونة» والد «رشاد» بعد أن صدمته سيارة في الطريق، ويبكي فتحي عبدالوهاب لوفاة والده، ويحاول المعلم عوض تهدئته، لكنه يصرخ ملوحًا بورق «الحُجة» في يده ويقول باكيًا لكل من حوله أنه أصبح كبير السوق.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

ويتشوق المشاهدين لمعرفة موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc لمعرفة ماذا سيحدث بعدما ذهب «رشاد» إلى «طه القماش» وافتعل مشكلة معه، وأخبره بأن الناس شاهدت «راوية» وهي تدفع ديونه عند المعلم مدبولي ويعايره بهذا الأمر وعاتب طه القماش راوية على دفعها ديونه لدى التاجر، ويرد لها المبلغ المالي ويغضب الأخير ويعيد لها أموالها رافضا أن تساعده، مؤكدا أنه لا يقبل بالحصول على مال من امرأة، وتعلن الصحف وفاة المفتش ويعتقد «جابر» أن طه هو الفاعل، بينما يكتشف الجمهور أنها خطة مُدبرة، للقضاء على عصابة جابر.

موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc

أما موعد إعادة مسلسل سوق الكانتو على قناة dmc فهو الساعة 2 صباحا وهي الإعادة الأولى والثانية الساعة 1 ظهرا، بينما تٌعرض الحلقة الساعة 9 مساء، حصريًا على قناة DMC، على تردد 12092، معدل الترميز: 27500، رأسي، بينما تردد قناة DMC دراما 11449، معدل الترميز: 27500، أفقي.